Премьер Италии озвучил четкую позицию по санкциям против России

Сегодня, 09:16

Конте вместе с Трампом на пресс-конференции дали понять, что ничего хорошего в ближайшее время Москве "не светит"

Джузеппе Конте. Фото: AFP
Джузеппе Конте. Фото: AFP

Премьер министр Италии Джузеппе Конте дал четко понять, что России сейчас "не светит" снятие санкций. Об этом он заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.

Об этом сообщает liga.net.

Журналисты задали вопрос итальянскому премьеру о том, снимут ли с России санкции, введенные Европейский Союзом, на что тот ответил, что сейчас это было бы "немыслимо".

А вот президент США в свою очередь заявил, что санкции в отношении России сохранятся. "Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", – сказал Трамп и ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

Отметим, что некоторые политики и политические силы в Италии неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций и приверженности в налаживания отношений с Москвой.

Напомним, недавно вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини отметился скандальным заявлением, одобрив аннексию Крыма Россией. Он открыто выступил в поддержку политики Кремля.

На это заявление жестко ответила вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Нардеп отметила, что в Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано – отмена санкций ЕС против РФ.
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