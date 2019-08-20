Премьер Италии подал в отставку: виноват "друг России"

Маттео Сальвини и Джузеппе Конте / Фото: AFP

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте, ранее обещавший работать над отменой санкций, которые Евросоюз ввел в отношении России, объявил о своей отставке.

Об этом 20 августа сообщило агентство ANSA.

Отставка премьер-министра Италии стала результатом конфликта между вице-премьерами – лидерами популистской "Лиги" Маттео Сальвини и движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо.

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"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" на этом заканчивается работа нашего правительства. По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", – заявил Конте.

Он обвинил в своей отставке Сальвини, заявив, что тот поставил свои личные и партийные интересы выше государственных. Премьер считает, что Сальвини добивался перевыборов с момента успеха его партии на выборах в Европарламент

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Ранее Сальвини уже объявил о крахе коалиции и потребовал выразить вотум недоверия правительству Конте, а также провести досрочные выборы в парламент.

При этом оппозиционеры-демократы уже выразили готовность сформировать новое правительство вместе с "5 звездами", оставив, таким образом, пророссийскую "Лигу" не у дел.

Стоит отметить, что о своей отставке Джузеппе Конте предупреждал еще в июне. Тогда он сказал, что сложит возложенные на него полномочия, если Ди Майо и Сальвини не найдут общий язык.

Напомним, политический кризис в Италии является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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