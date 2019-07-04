Премьер Италии после переговоров с Путиным высказался о Зеленском и Украине

Избрание нового президента Украины, по мнению Конте, дает шанс для урегулирования на Донбассе

Фото: REUTERS/Yara Nardi.

На совместной пресс-конференции по завершении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, посетившим Рим и Ватикан, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что считает избрание президентом Украины Владимира Зеленского прогрессом для урегулирования конфликта на Донбассе.

По мнению Конте, в Украине открыты возможности для диалога по урегулированию кризиса и для нормализации отношений между Россией и Евросоюзом.

"Мы надеемся на урегулирование в Украине, так как ситуация там продолжает сказываться на отношениях России с ЕС", – сказал Конте

Он добавил, что Италия поддерживает переговоры в нормандском формате и все мирные инициативы.

"Выбор Зеленского открывает возможности для диалога", — сказал Конте.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что европейское единство является важным для всего континента, и одним из проявлений такого единства является солидарность с Украиной.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью газете Corriere della Sera Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм". Хозяин Кремля перед итальянским СМИ заговорил штампами кремлевской пропаганды.

Кроме того, ответили Путину и у Зеленского по сепаратистам на Донбассе. В этом же интервью российский лидер перекрутил слова президента Украины, заявив, что Владимир Зеленский считает жителей ОРДЛО сепаратистами. Но советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев четко объяснил хозяину Кремля разницу между жителями ОРДЛО и боевиками.

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