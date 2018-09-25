Премьер Македонии рассказал, какие выгоды принесет изменение названия страны

Референдум запланирован на 30 сентября и он является условием соглашения с соседней Грецией, чтобы положить конец многолетнему спору о названии страны

Изменение названия Македонии даст экономические преимущества стране. Об этом заявил македонский премьер Зоран Заев во время кампании накануне референдума о названии. Об этом сообщает Euractiv.

По его словам, благодаря одобрению соглашения с Афинами торговля с Грецией возрастет вдвое.

"Мы ожидаем, что торговля между двумя странами увеличится вдвое", – сказал Заев.

Греция является третьим торговым партнером и вторым крупнейшим инвестором в Македонии.

Референдум запланирован на 30 сентября и он является условием соглашения с соседней Грецией, чтобы положить конец многолетнему спору о названии страны.

Как известно, Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку оно было слишком созвучно с греческой областью Македония. Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Также сообщалось, что в Греции демонстранты устроили беспорядки из-за смены названия Македонии. Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.