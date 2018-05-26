Премьер-министр Чехии: переход на евро не является приоритетом для страны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не считает приоритетной задачей республики переход в расчеты на евро. С таким заявлением политик выступил в субботу в городе Брно на юго-востоке страны в ходе общественно-политической дискуссии на тему "Каким мы хотим видеть Евросоюз", – передает ТАСС.

"Я доволен, что мы сохранили крону (чешская национальная валюта – прим. Ред.), – сказал Бабиш. – С нашей валютой все в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчеты на евро не является приоритетом".

Принятие евро, по мнению Бабиша, нанесло бы значительный ущерб чешской экономике. Прага не намерена финансировать погашение греческих и итальянских долгов, что, по его оценке, придется делать государствам еврозоны. Данная угроза, по словам главы правительства, нависла над Словакией, отказавшейся от национальной валюты в 2009 году.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что его страна может принять евро лишь после выхода из еврозоны Греции.

Напомним, известные чешские общественные деятели, правозащитники и журналисты обратились с открытым письмом к министру иностранных дел страны Мартину Стропницкому с просьбой вмешаться в дело незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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