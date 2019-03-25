Премьер-министр Румынии сделала громкое заявление по Израилю
Румыния станет единственным членом Евросоюза, решившим перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим, информирует Радио Румынии.
"Я рада сообщить сегодня перед аудиторией Американо-израильского комитета по общественным отношениям, что после завершения анализа всеми конституционными участниками процесса принятия решений в моей стране и в полном согласии я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переведем посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - сказала она, выступая в США.
Этот вопрос вызвал в прошлом году споры в Румынии. Правительство приняло меморандум о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Администрация румынского президента резко отреагировала, заявив, что этот перенос означал бы нарушение международного права, так как государствам ООН в резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовано воздержаться от размещения дипломатических миссий в Иерусалиме.
Румынский МИД сообщил, что был запущен процесс анализа и оценки относительно переноса посольства, чтобы определить наиболее адекватный образ действий Румынии в координации со стратегическими партнерами и союзниками.
Румыния станет единственным членом Евросоюза, решившим перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
В мае 2018 года Румыния, Чехия и Венгрия заблокировали резолюцию Евросоюза против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.
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