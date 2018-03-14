Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за убийства журналиста

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Кучака и его невесты.

Об этом Фицо объявил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрею Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", – сказал Фицо.

Однако он поставил три условия своей отставки: должность премьера должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года.

На пресс-конференции также присутствовали лидеры еще двух коалиционных партий – Андрей Данко из Словацкой национальной партии (SNS) и Бела Бугар из партии Most-Hid. Они поддержали заявление Фицо.

Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно должен решиться в четверг, 15 марта.

Ранее сообщалось, что парламент Словакии 19 марта проведет голосование о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо. Решение о голосовании по вотуму недоверия было принято несмотря на отставку 12 марта на фоне многотысячных протестов министра внутренних дел Роберта Калиняка. Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году.

Напомним, в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега Кучака рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.

Позже стало известно, что словацкая полиция отпустила всех семерых людей, задержанных в связи с убийством журналиста.