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Премьера Словакии госпитализировали с "острой инфекцией"

24 февраля, 23:15

Из-за его состояния он временно отменяет весь свой график

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, который ранее оказался участником необычного ДТП, отменил свою повестку дня из-за внезапной болезни, всего за неделю до парламентских выборов, на которых его партия может потерять власть.

Об этом сообщает Reuters.

Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах в воскресенье вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.

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"Премьер-министр Петер Пеллегрини был госпитализирован вчера ночью из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся высокой температурой. Из-за его состояния он временно отменяет весь свой график", - говорится в заявлении офиса Пеллегрини.

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Напомним, в конце декабря стало известно о распространении в Китае особо опасного коронавируса.

В настоящее время в Словакии решается вопрос о введении более жесткого контроля на своих границах. Кроме того, изучается вопрос о необходимости проверки температуры у каждого человека, въезжающего на границах Шенгенской зоны. К середине февраля в Словакии были обследованы 41 человек с подозрением на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

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