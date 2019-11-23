Преступления против человечества: что думают о Голодоморе за рубежом

23 ноября – День памяти жертв Голодоморов / Фото: Depositphotos

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В Украине сегодня чтят День памяти жертв Голодомора. Посольство Австралии в Украине также почтило память жертв. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

"Сегодня мы чтим память миллионов невинных украинцев, погибших во время искусственного голода 1932-1933 годов. Мы зажигаем свечи и помним о Голодоморе", – написали в посольстве.

Кроме того, память погибших почтили в американском представительстве. На странице посольства США в Украине написали: "Мы вместе с народом Украины со скорбью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-33 годов".

А бывший министр иностранных дел Украині Павел Климкин на своей странице призвал зажечь свечу всех, кто чтит память жертв Голодомора.

"Не забывайте сегодня зажечь свечу. А потом выйти на улицу и посмотреть, сколько огоньков вокруг. Это будет мерой зрелости и единства украинской политической нации. А не количество пафосных речей и постов. Один огонек – одна семья, которая помнит", - написал дипломат.

О трагедии вспомнил и глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Почтение жертв Голодомора, геноцида украинского народа, осуществленного жестоким сталинским режимом 86 лет назад. Мы никогда не должны забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами", – написал он в Twitter.

Твит также опубликовал канадский предприниматель Джеймс Тейцма, который активно участвует в жизни украинской общины в Виннипеге.

"Сегодня мы признали Голодомор геноцидом в законодательном органе. В 1932-33 годах коммунистическое советское правительство привело к гибели миллионов украинцев в результате ужасного геноцида. К нам присоединились 3 оставшихся в живых после Голодомора, украинское духовенство, студенты и многие коллеги", – написал он.

Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября (в этом году это – 23 ноября) чтят День памяти жертв Голодомора.

Также Голодомор признали геноцидом 16 государств, новости "Сегодня" писали, почему медлят остальные страны.

Также мы рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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