Президент Австрии в ресторане "заболтался" и нарушил карантин

Все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов

Полиция Австрии в ночь на воскресенье во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане "Sole", расположенного в центре Вены, после официально разрешенного времени. На столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение

По словам президента, он "заболтался и не заметил, как пролетело время", пишет DW

Отметим, что в связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

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"Мне очень жаль. Это была ошибка", - написал политик позже в своем Twitter.

Кроме того, резидент Австрии намерен возместить возможный ущерб владельцу заведения.

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Ранее сообщалось, что в Австрии отменяют режим самоизоляции и открывают рестораны.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Австрии подтверждено 16 503 случаев заражения COVID-19, умерли 640 человека, выздоровели 15 063.

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Кроме того, Австрия с 17 мая открыла пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией, как это было сделано ранее на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Таким образом, границы Австрии теперь открыты для шести стран.

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