Президент Австрии сменил временного канцлера

Председателю конституционного суда Бригитте Бирляйн поручили сформировать правительство

Фото: AFP

В Австрии назначили нового временного канцлера. Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

"Я уполномачиваю госпожу председателя сформировать новое правительство", – сказал Ван дер Беллен.

Ранее президент Австрии Александр ван дер Беллен назначил министра финансов Хартвига Легерво временным канцлером.

Одновременно действующие члены правительства были освобождены от своих должностей. Теперь будет составлено новое правительство из числа экспертов.

Как известно, парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

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