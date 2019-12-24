Президент Азербайджана объяснил, почему страна не сможет вступить в ЕС

Ильхам Алиев. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все необходимые меры в рамках евроинтеграции, дальнейшие шаги будут безрезультатными. Об этом он сказал в эфире местного телеканала.

"Надо понимать, что мы понимаем под словом евроинтеграция. Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными", – сказал Алиев.

Он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и других евроструктур. "Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно", – отметил он.

По словам президента, сейчас наблюдается процесс децентрализации в Европе.

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"Судя по выступлениям ведущих политиков, перспектив для расширения ЕС нет. В сложном положении находятся и балканские страны – кандидаты в членство ЕС. А ведь им давали ряд обещаний, если они пойдут на выполнения ряда условий. И некоторые из них пошли на эти шаги. Для некоторых этот процесс был болезненным. Я не буду перечислять эти страны, мы знаем, о чем речь. Это привело к внутренним столкновениям в этих странах, протестам, общество было раздроблено. Сейчас ведущие политики ЕС говорят, что не могут их принять. Считаю, что в долгосрочной перспективе такой возможности нет и для ряда других европейских стран", – сказал Алиев.

Он также привел пример Турции. "С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение. А какие-то результаты имеются? Нет. Это ведь большая несправедливость. Начиная с 2000 года, ряд стран бывшего социалистического блока вошло в ЕС, а они сильнее, развиты больше чем Турция? Почему они вошли в ЕС, а Турция нет? Вопрос риторический. Только потому, что Турция – мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае, примут ли туда Азербайджан? Нет", – отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан уже сделал все возможное в рамках евроинтеграции.

При этом он отметил, что некоторые процессы в ЕС неприемлемы для Азербайджана. "Допустим скажут, что завтра вы вступаете ЕС в определенный срок? А нужно ли нам это? Мы видим процессы, в частности на религиозной основе. А это приемлемо для нас? Нет. В некоторых случаях так называемая "оппозиция" выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности", – заявил Алиев.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский осуществил официальный визит в Азербайджан .

В рамках визита он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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