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Президент Эстонии объяснила, для чего нужны встречи с Путиным

24 мая, 10:05

Чем больше Евросоюз доносит свою позицию, тем сильнее становится, считает эстонский президент

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее посетила Донбасс, объяснила, почему необходимо общение с президентом России Владимиром Путиным.

"Я верю в необходимость общения и считаю, что именно таким образом это общение нужно осуществлять, - отметила Кальюлайд. - Я не думаю, что нам нужно начинать повторный прием России в структуры, откуда мы фактически попросили их уйти из-за неуважения к международному праву. И хорошей альтернативой здесь является двусторонний диалог, при котором мы доносим нашу позицию".

"Да, я была там как президент Эстонии, а также как один из президентов стран Европейского Союза, которые берут на себя трудную задачу, чтобы говорить об Украине, о Грузии и о тех проблемах, которые, по нашему мнению, должны быть решены. И чем больше мы доносим свою позицию, тем мы сильнее. Мы с коллегами в Европе много говорим о России, и я чувствовала, что будет справедливо поехать и поговорить с президентом Путиным лично", - добавила она.

Керсти Кальюлайд отметила, что глубоко опечалена конфликтом в Украине и не забывает о том, что произошло в Грузии в 2008 году.

"Но невозможно без обсуждения решить эти проблемы. Поэтому я считаю, что диалог важен, но не поддерживаю повторный прием России в те структуры, которые она оставила после украинского конфликта. Мы не можем вести дела в прежнем русле, потому что слишком многое изменилось", - сказала она.

Недавно Керсти Кальюлайд посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Россия требует выгнать Эстонию из ООН.

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Тег Эстония, Путин, Донбасс, Кальюлайд

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Источник:

Голос Америки

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