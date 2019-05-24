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Президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому

24 мая, 09:38

Как отметила президент Эстонии, необходимо гарантировать наличие правовой системы и верховенства закона

Фото: president.gov.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, какие советы дала новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"То, что я могла бы посоветовать, я отметила президенту Зеленскому в личной беседе, - заметила Кальюлайд. - Прежде всего, свободное общество, свободные СМИ и свобода слова – это лучшие имеющиеся инструменты для выявления коррупции".

Во-вторых, как отметила президент Эстонии, необходимо гарантировать наличие правовой системы и верховенства закона.

"Нужна независимая система правосудия, потому что у вас должна быть возможность выиграть дело в суде, независимо от того, будет оно представлено государственными или частными лицами", – сказала она.

"Это очень важно, чтобы судебная система была справедливой и независимой, независимой от всех видов воздействия. Без этого победить коррупцию невозможно. Поэтому, прежде всего, надо создать условия, при которых все знают, что коррупционные дела могут быть раскрыты и вы не можете остановить их обсуждения в обществе и в средствах массовой информации", - сказала она.

"В-третьих, не бойтесь признать, что риск коррупции никогда полностью не исчезнет, и время от времени коррупционные дела будут возникать. Относитесь к ним открыто и прозрачно, объясняя людям, что с одной стороны, это, конечно, плохо, но с другой стороны, важно, чтобы политики также знали, что сама система работает, и ваши прокуроры и полиция чувствовали, что могут свободно проводить расследования", - добавила Керсти Кальюлайд.

Эта свобода, по ее мнению, может быть обеспечена наличием правового пространства, а также нравственным руководством политических лидеров страны.

"Вы должны говорить так часто, как необходимо, о том, что да – вы можете проводить расследования, да – судебная система справедлива и работает. Иногда части общества склонны забывать об этом, поэтому это то, что нужно повторять", - сказала президент Эстонии.

Напомним ранее после визита на Донбасс президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что происходящее на востоке Украины необходимо называть войной.

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Тег Эстония, встреча, Зеленский, Кальюлайд

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Источник:

Голос Америки

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