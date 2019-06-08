Президент Эстонии прокомментировала избрание страны в Совет безопасности
Керсти Кальюлайд рассказала о приоритетах страны как непостоянного члена Совета Безопасности ООН
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что избрание их страны в Совет безопасности ООН – это исторический момент. Об этом сообщает канцелярия главы государства.
"Эстония с самого восстановления независимости придерживалась той линии, что мы принимаем свои решения в международном сообществе, опираясь на ценности. Этим мы заслужили доверие и этой линии мы должны придерживаться и в дальнейшем. Членство в Совете Безопасности ООН – исторический шаг для Эстонии. С одной стороны, у нас больше шансов участвовать в обсуждении мировых вопросов, чем когда-либо, с другой, вырастет наша популярность и значимость нашего слова", – сказала Кальюлайд.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что приоритетами Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН станут поддержка порядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совета безопасности, ознакомление с опытом цифрового государства и электронного управления, участие в решении проблем климата и экологии.
"За столом Совета безопасности Эстония сможет внести свой вклад в урегулирование конфликтов и обеспечение мира во всем мире. Эстония выступает за то, чтобы мировой порядок базировался на правилах и международном праве", - цитирует министра пресс-служба МИД.
По словам Рейнсалу, "на первом месте для нас, как для цифрового государства, станут электронное управление и кибербезопасность, гарантирующая нашу безопасность".
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, какие советы дала новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кроме этого, мы писали, что Эстония обвинила Россию в "отжиме" части территории Украины. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме также напомнил, что Россия не только оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, но и части Грузии – Абхазию и Южной Осетии.
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