Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Президент Эстонии прокомментировала избрание страны в Совет безопасности

8 июня, 14:11

Керсти Кальюлайд рассказала о приоритетах страны как непостоянного члена Совета Безопасности ООН

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что избрание их страны в Совет безопасности ООН – это исторический момент. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

"Эстония с самого восстановления независимости придерживалась той линии, что мы принимаем свои решения в международном сообществе, опираясь на ценности. Этим мы заслужили доверие и этой линии мы должны придерживаться и в дальнейшем. Членство в Совете Безопасности ООН – исторический шаг для Эстонии. С одной стороны, у нас больше шансов участвовать в обсуждении мировых вопросов, чем когда-либо, с другой, вырастет наша популярность и значимость нашего слова", – сказала Кальюлайд.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что приоритетами Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН станут поддержка порядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совета безопасности, ознакомление с опытом цифрового государства и электронного управления, участие в решении проблем климата и экологии.

"За столом Совета безопасности Эстония сможет внести свой вклад в урегулирование конфликтов и обеспечение мира во всем мире. Эстония выступает за то, чтобы мировой порядок базировался на правилах и международном праве", - цитирует министра пресс-служба МИД.

По словам Рейнсалу, "на первом месте для нас, как для цифрового государства, станут электронное управление и кибербезопасность, гарантирующая нашу безопасность".

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, какие советы дала новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме этого, мы писали, что Эстония обвинила Россию в "отжиме" части территории Украины. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме также напомнил, что Россия не только оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, но и части Грузии – Абхазию и Южной Осетии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Эстония, Совет безопасности ООН, международное право, Совет безопасности

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Эстонии прокомментировала избрание страны в Совет безопасности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Государство в смартфоне": у Зеленского начали работу над проектом при помощи Эстонии

6 июня, 16:22

Эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетом за справками уйдет в историю

Президент Эстонии объяснила, для чего нужны встречи с Путиным

24 мая, 10:05

Чем больше Евросоюз доносит свою позицию, тем сильнее становится, считает эстонский президент

Зеленский обсудил с президентом Эстонии поддержку евроинтеграции Украины

20 мая, 23:15

Президент Эстонии отметила, что "продолжит быть другом Украине"

Эстония подозревает Россию в подготовке к войне на западном направлении

19 мая, 04:04

Луйк считает, что Россия пытается восстановить "глобальный военный охват"

6 пар знаков Зодиака, которые невероятно совместимы

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

«Непросто мне было на это решиться»: Заворотнюк о дочери

В русском стиле: Американцы полностью переработали «Урал»

Стрельба и рейдерский захват: арест на складах рынка «7 километр»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

У Путина ждут уступок от Зеленского: Маломуж про Донбасс

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь