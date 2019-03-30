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Президент Эстонии совершила марш-бросок вместе с военными

Сегодня, 20:45

У участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь

Фото: twitter.com/KerstiKaljulaid
Фото: twitter.com/KerstiKaljulaid.
Президент Эстонии совершила марш-бросок вместе с военными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fb8/104/5c9fb8104f510.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fb8/104/5c9fb8104f510.jpg Евросоюз У участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском марш-броске, к которому присоединилось 1300 человек.

Об этом сообщает Postimees.

"Сегодняшний старт – отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", – сказала Кальюлайд, которая впервые принимала участие в марш-броске.

У участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь, который в основном пролегал на территории центрального полигона Сил обороны, но также и на прилегающей к нему территории.

В экипировке военнослужащих Сил обороны и представителей силовых структур были служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак, на них была полевая форма. Другие участники несли рюкзаки по 15 кг, но могли преодолеть дистанцию ​​и без дополнительной ноши.

Ранее президент Эстонии обратилась к Западу. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество не забывать об аннексии Россией Крыма. 

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли.

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Тег видео, Эстония, президент, военные, Кальюлайд

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