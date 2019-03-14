Президент Евросовета просит ЕС перенести Brexit

Дональд Туск попросит лидеров 27 государств-членов Евросоюза быть готовыми к длительной отсрочке Brexit

Фото: AFP

Президент Евросовета просит ЕС перенести Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3c/0f8/5c8a3c0f83099.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3c/0f8/5c8a3c0f83099.jpg 2019-03-14T13:33:53+02:00 Евросоюз Дональд Туск попросит лидеров 27 государств-членов Евросоюза быть готовыми к длительной отсрочке Brexit

Если Великобритания решит пересмотреть свою стратегию по выходу из ЕС, остальным странам-членам Европейского союза следует отстрочить выход Соединенного Королевства, считает президент Европейского совета Дональд Туск.

И именно об этом он будет просить политических лидеров европейского содружества.

"В течение консультаций перед саммитом ЕС я буду апеллировать к лидерам 27 государств-членов быть готовыми к длительной отсрочке Brexit, если Британия решит пересмотреть свою стратегию по выходу из ЕС и найдет консенсус по этому вопросу", – написал Туск на своей странице в Twitter 14 марта.

Напомним, что в этот же день состоится саммит ЕС, на котором лидеры европейского содружества могут поддержать перенос даты Brexit.

Напомним, что накануне британская Палата общин большинством голосов высказалась против так называемого "жесткого Brexit" - то есть, выхода королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о том, что будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе.

В то же время, как мы уже писали, приближающийся "Час Х" – 29 марта – навел панику в стране, в связи с чем британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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