Президент Евросовета просит ЕС перенести Brexit
Дональд Туск попросит лидеров 27 государств-членов Евросоюза быть готовыми к длительной отсрочке Brexit
Если Великобритания решит пересмотреть свою стратегию по выходу из ЕС, остальным странам-членам Европейского союза следует отстрочить выход Соединенного Королевства, считает президент Европейского совета Дональд Туск.
И именно об этом он будет просить политических лидеров европейского содружества.
"В течение консультаций перед саммитом ЕС я буду апеллировать к лидерам 27 государств-членов быть готовыми к длительной отсрочке Brexit, если Британия решит пересмотреть свою стратегию по выходу из ЕС и найдет консенсус по этому вопросу", – написал Туск на своей странице в Twitter 14 марта.
Напомним, что в этот же день состоится саммит ЕС, на котором лидеры европейского содружества могут поддержать перенос даты Brexit.
Напомним, что накануне британская Палата общин большинством голосов высказалась против так называемого "жесткого Brexit" - то есть, выхода королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.
В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о том, что будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе.
В то же время, как мы уже писали, приближающийся "Час Х" – 29 марта – навел панику в стране, в связи с чем британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:
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