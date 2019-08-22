Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Президент Финляндии перед визитом в Киев поговорил с Путиным об Украине

22 августа, 02:06

Ниинистьо прибудет с визитом в Украину 12-13 сентября

/ Фото: AFP

Президент Финляндии Саули Ниинистьо, который ранее дал свою оценку происходящему на Донбассе, заявил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Реклама

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", — отметил он.

В тренде
Серьезная заявка на сближение: грозит ли Украине возвращение России в состав G8

В свою очередь глава Кремля заявил, что проинформировал президента Финляндии о "проблеме юго-востока Украины".

Напомним: Саули Ниинистьо прибудет с визитом в Украину 12-13 сентября. Прошлый визит в Украину президент Финляндии совершил в 2014 году.

Ранее финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Финляндия Путин Украина ниинистьо

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...