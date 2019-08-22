Президент Финляндии перед визитом в Киев поговорил с Путиным об Украине

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Президент Финляндии Саули Ниинистьо, который ранее дал свою оценку происходящему на Донбассе, заявил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", — отметил он.

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В свою очередь глава Кремля заявил, что проинформировал президента Финляндии о "проблеме юго-востока Украины". Напомним: Саули Ниинистьо прибудет с визитом в Украину 12-13 сентября. Прошлый визит в Украину президент Финляндии совершил в 2014 году. Ранее финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

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