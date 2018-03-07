Президент Франции обзавелся курятником

В Елисейском дворце, он же – резиденция президента Франции, появился курятник.

Об этом сообщается в Твиттере Елисейского дворца.

"Вы думали, что знаете каждый уголок Елисейского дворца? Откройте для себя курятник и двух его обитательниц: Марианну и Агату"- говорится в сообщении.

Куриц президенту Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.

На видео, размещенном Елисейским дворцом, видно, как одну из куриц знакомят с лабрадором Макрона Немо, который выглядит при этом достаточно напуганным.

Ранее мы писали, что пес французского президента Эммануэля Макрона написал на камин в Елисейском дворце. Черный лабрадор пришел проведать хозяина-президента и перед камерами воспользовался старинным камином, как уборной. Его затея на несколько минут отвлекла внимание чиновников от государственных вопросов – они посмеялись вволю, а сам Макрон отшутился.

Также недавно Эммануэль Макрон и его жена Бриджит совершили турне по Африке. Супруги успели побывать в Тунисе и Сенегале. В поездке первая леди Франции осматривала достопримечательности и посещала благотворительные и детские организации.