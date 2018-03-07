Президент Франции обзавелся курятником
Пернатых обиательниц Елисейского дворца зовут Агата и Марианна
В Елисейском дворце, он же – резиденция президента Франции, появился курятник.
Об этом сообщается в Твиттере Елисейского дворца.
"Вы думали, что знаете каждый уголок Елисейского дворца? Откройте для себя курятник и двух его обитательниц: Марианну и Агату"- говорится в сообщении.
Куриц президенту Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.
На видео, размещенном Елисейским дворцом, видно, как одну из куриц знакомят с лабрадором Макрона Немо, который выглядит при этом достаточно напуганным.
Ранее мы писали, что пес французского президента Эммануэля Макрона написал на камин в Елисейском дворце. Черный лабрадор пришел проведать хозяина-президента и перед камерами воспользовался старинным камином, как уборной. Его затея на несколько минут отвлекла внимание чиновников от государственных вопросов – они посмеялись вволю, а сам Макрон отшутился.
Также недавно Эммануэль Макрон и его жена Бриджит совершили турне по Африке. Супруги успели побывать в Тунисе и Сенегале. В поездке первая леди Франции осматривала достопримечательности и посещала благотворительные и детские организации.