Президент Греции перенес серьезную операцию

Сегодня, 11:48

Лидеру государства сделали операцию на сердце

Фото: AFP
Фото: AFP

Президенту Греции Прокопису Павлопулосу сделали серьезную операцию на сердце. Врачи установили ему стент. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Президент проходил ежегодное кардиологическое обследование в центре Онассиса во вторник. При обследовании врачи решили установить ему стент. Операция прошла успешно.

Как сообщили в администрации греческого президента, Павлопулос будет выполнять свою программу в среду в обычном режиме.

Операция стентирования коронарных сосудов сердца заключается в расширении их суженных и закрытых участков путем установки специальных расширителей, стентов.

Напомним, недавно греческие правоохранители обвинили четырех человек в нападении на 75-летнего Янниса Бутариса – мэра города Салоники, второго по величине в стране. Мэр города Салоники нуждается в стационарном лечении после того, как его бросили на землю, пинали ногами и кулаками около 12 человек во время церемонии по случаю Дня Памяти, посвященного "Понтии геноцида" – убийству этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны 1914-1923 годах.

Во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения события. После того, как мэр отказался, его начали бить.
Греция, президент, операция, сердце

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