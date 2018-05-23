Президент Греции перенес серьезную операцию
Лидеру государства сделали операцию на сердце
Президенту Греции Прокопису Павлопулосу сделали серьезную операцию на сердце. Врачи установили ему стент. Об этом сообщает издание Kathimerini.
Президент проходил ежегодное кардиологическое обследование в центре Онассиса во вторник. При обследовании врачи решили установить ему стент. Операция прошла успешно.
Как сообщили в администрации греческого президента, Павлопулос будет выполнять свою программу в среду в обычном режиме.
Операция стентирования коронарных сосудов сердца заключается в расширении их суженных и закрытых участков путем установки специальных расширителей, стентов.
Напомним, недавно греческие правоохранители обвинили четырех человек в нападении на 75-летнего Янниса Бутариса – мэра города Салоники, второго по величине в стране. Мэр города Салоники нуждается в стационарном лечении после того, как его бросили на землю, пинали ногами и кулаками около 12 человек во время церемонии по случаю Дня Памяти, посвященного "Понтии геноцида" – убийству этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны 1914-1923 годах.
Во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения события. После того, как мэр отказался, его начали бить.