Президент Литвы назвал Россию одной из ТОП-3 угроз миру

Россия и ее агрессивная политика являются одной из главных угроз современности.
Об этом перед лондонским саммитом лидеров стран и правительств Североатлантического альянса, посвященном 70-летию блока, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мы не должны смотреть на мир упрощенно, нужно смотреть на существующие угрозы. Эти угрозы — не только терроризм, но также Россия и экономическая экспансия Китая, и мы должны иметь это в виду. Для стран Балтии очень важно услышать о планах ответа НАТО на различные угрозы", — сказал он по прибытии на встречу лидеров НАТО, которая проходит 4 декабря в британской столице.
Напомним, в Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и сообщают, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте.
В трендеНа МКС сломались туалеты, а наркокартели окончательно "достали" Трампа: главные новости мира
Как уже сообщалось, в конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский посетил Литву, где провел встречу со своим литовским коллегой – Гитанас Науседа призвал его не делать уступок на переговорах в "нормандском формате", которые будут невыгодны Украине.
Кроме того, Науседа раньше называл одобренную Киевом "формулу Штайнмайера" более выгодной для России, чем для Украины. Кроме того, он допускал, что кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство ради договоренности с российской стороной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк