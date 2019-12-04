Президент Литвы назвал Россию одной из ТОП-3 угроз миру

Гитанас Науседа. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Россия и ее агрессивная политика являются одной из главных угроз современности.

Об этом перед лондонским саммитом лидеров стран и правительств Североатлантического альянса, посвященном 70-летию блока, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы не должны смотреть на мир упрощенно, нужно смотреть на существующие угрозы. Эти угрозы — не только терроризм, но также Россия и экономическая экспансия Китая, и мы должны иметь это в виду. Для стран Балтии очень важно услышать о планах ответа НАТО на различные угрозы", — сказал он по прибытии на встречу лидеров НАТО, которая проходит 4 декабря в британской столице.

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Напомним, в Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и сообщают, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте.

Как уже сообщалось, в конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский посетил Литву, где провел встречу со своим литовским коллегой – Гитанас Науседа призвал его не делать уступок на переговорах в "нормандском формате", которые будут невыгодны Украине.

Кроме того, Науседа раньше называл одобренную Киевом "формулу Штайнмайера" более выгодной для России, чем для Украины. Кроме того, он допускал, что кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство ради договоренности с российской стороной.

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