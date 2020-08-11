Президент Литвы не поверил подозрительному видеообращению Тихановской

Науседа объяснил свое решение приютить оппозиционерку в своей стране

Видеообращение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, в котором она признает победу действующего президента Александра Лукашенко, забраковал президент Литвы Гитанас Науседа. Он считает, что белорусская оппозиционерка делала заявление под давлением.

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Об этом он написал в Facebook.

Он также объяснил свое решение приютить оппозиционерку в своей стране.

"Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской распространялось добровольно. Это просто еще одно доказательство методов, используемых для сломления духа человека и нации. Мы были свидетелями этих методов в последние несколько недель. Сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем", – заявил Науседа.

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Напомним, Светлана Тихановская выехали из Беларуси и получила политическое убежище в Литве. После этого появилось видеообращение, в котором она де-факто якобы согласилась с результатами выборов, на которых проиграла, и призвала людей прекратить протесты.

Видео: TUT.by

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Однако доверенное лицо кандидата в президенты Ольга Ковалькова объяснила заявление Тихановской о победе Лукашенко. Также в СМИ появилась информация, что якобы в Центризбиркоме с оппозиционеркой три часа общались два высокопоставленных представителя силовых структур, а в руках у них была замечена техника, похожая на камеру. Есть мнения, что якобы они могли заставить ее записать "нужное" видеообращение.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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