Українська
$ 27,6
32,47
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Президент Литвы не поверил подозрительному видеообращению Тихановской

11 августа, 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Науседа объяснил свое решение приютить оппозиционерку в своей стране

Видеообращение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, в котором она признает победу действующего президента Александра Лукашенко, забраковал президент Литвы Гитанас Науседа. Он считает, что белорусская оппозиционерка делала заявление под давлением.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

Он также объяснил свое решение приютить оппозиционерку в своей стране.

"Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской распространялось добровольно. Это просто еще одно доказательство методов, используемых для сломления духа человека и нации. Мы были свидетелями этих методов в последние несколько недель. Сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем", – заявил Науседа.

В тренде
Центр Минска оцепил ОМОН, а коммунальщики убирают скамейки и мусорные баки

Напомним, Светлана Тихановская выехали из Беларуси и получила политическое убежище в Литве. После этого появилось видеообращение, в котором она де-факто якобы согласилась с результатами выборов, на которых проиграла, и призвала людей прекратить протесты.

Видео: TUT.by
Реклама

Однако доверенное лицо кандидата в президенты Ольга Ковалькова объяснила заявление Тихановской о победе Лукашенко. Также в СМИ появилась информация, что якобы в Центризбиркоме с оппозиционеркой три часа общались два высокопоставленных представителя силовых структур, а в руках у них была замечена техника, похожая на камеру. Есть мнения, что якобы они могли заставить ее записать "нужное" видеообращение.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Литва Беларусь Гитанас Науседа Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2"Экономика
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика
Жара взвинтила европейские цены на газ
Жара взвинтила европейские цены на газЭкономика
В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за пассажиров без маски (видео)
В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за пассажиров без маски (видео)Евросоюз
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроля
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроляСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять