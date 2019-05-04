Президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны

Президент Польши считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО

Фото: Flickr

Членство Польши в ЕС и НАТО могут закрепить соответствующими записать в конституции Польши. Об этом во время празднования Дня конституции РП заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

"У нас есть Конституция и нужно дискутировать об ее изменениях, поскольку следует дискутировать над тем, нужно ли ввести в нашей конституции положения о ЕС, и мы должны гарантировать в конституции присутствие в этом крупном Союзе. Я лично убежден, что да", – подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что в Конституцию надо вписать членство страны в НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО)с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"