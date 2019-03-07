Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии

Сегодня, 14:11

Не должно быть европейской конкуренции для НАТО, заявил польский президент

Фото: Flickr
Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg Евросоюз Не должно быть европейской конкуренции для НАТО, заявил польский президент

Создание в Европейском союзе конкурентных по отношению к НАТО структур и проектов в области обороны и безопасности не лежит в интересах Польши. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в четверг.

"Очень важно, чтобы вся та деятельность, в которую мы вовлечены на уровне ЕС, дополняла деятельность Североатлантического альянса", - сказал он.

"Не в наших интересах появление какой-то европейской конкуренции для НАТО", – добавил польский лидер.

"Учитывая, что большинство стран ЕС входят в НАТО, нам бы хотелось, чтобы все, что мы делаем в рамках европейской безопасности, укрепляло НАТО", – указал он.

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Дуда, европейская армия

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европарламент предложил создать постоянный Совет министров обороны ЕС

13 февраля, 15:48

ЕП приветствует решение Европейского Совета об углублении военного сотрудничества

ЕС не должен создавать военную конкуренцию НАТО — Столтенберг

7 февраля, 08:23

Евросоюз ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алина Гросу беременна первенцем?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Идеальный вес женщины (таблица)

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью