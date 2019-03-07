Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии

Не должно быть европейской конкуренции для НАТО, заявил польский президент

Фото: Flickr

Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19a/e3f/5c419ae3f3841.jpg 2019-03-07T14:11:00+02:00 Евросоюз Не должно быть европейской конкуренции для НАТО, заявил польский президент

Создание в Европейском союзе конкурентных по отношению к НАТО структур и проектов в области обороны и безопасности не лежит в интересах Польши. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в четверг.

"Очень важно, чтобы вся та деятельность, в которую мы вовлечены на уровне ЕС, дополняла деятельность Североатлантического альянса", - сказал он.

"Не в наших интересах появление какой-то европейской конкуренции для НАТО", – добавил польский лидер.

"Учитывая, что большинство стран ЕС входят в НАТО, нам бы хотелось, чтобы все, что мы делаем в рамках европейской безопасности, укрепляло НАТО", – указал он.

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.