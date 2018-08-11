Президент Румынии осудил действия полиции во время митинга

Сегодня, 11:29

Применение насилия в ходе протеста осудили и другие румынские политики

Президент Румынии осудил действия полиции во время митинга

Президент Румынии Йоханнис осудил непропорциональный характер действий сил правопорядка во время антиправительственного протеста в Бухаресте, в ходе которого пострадали 440 человек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действия большинства людей на площади Победы", – написал Йоганнис.

Президент Румынии также требует у главы МВД срочных объяснений по поводу событий на площади Победы.

Применение насилия в ходе протеста осудили и другие румынские политики. Партия народного движения выпустила заявление, в котором призвала министра внутренних дел прекратить насилие и заявила, что действия правоохранителей напоминают разгоны протестов в начале 1990-х годов.

Как сообщалось, во время столкновений на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте пострадали 440 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Ранее десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Бухаресте 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия. 
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