Президент Румынии заговорил по-венгерски и получил 1000 евро штрафа

Власти Румынии оштрафовали главу государства – переизбранного в прошлом году президента Клауса Йоханниса, которого признали виновным в высмеивании венгерского языка.

К соответствующему выводу пришли эксперты Национального совета Румынии по борьбе с дискриминацией, о чем 20 мая сообщили на сайте учреждения.

"Заявление господина Йоханниса является актом дискриминации и нарушает право на достоинство на основе этнической или национальной принадлежности", – сообщили в совете.

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В связи с этим на президента наложили штраф в размере 5 тысяч леев (около тысячи евро).

Речь идет об инциденте, который произошел в конце апреля, когда нижняя палата румынского парламента – Палата депутатов – приняла законопроект о создании венгерской автономии в Секейском крае Трансильвании, где проживает венгерское меньшинство.

Будучи этническим немцем, чьи предки являются выходцам из Трансильвании, Йоханнис резко воспринял эту инициативу. Выступая по телевидению, он обвинил оппозиционеров из Социал-демократической партии в готовности отдать Трансильванию Венгрии. При этом он приветствовал социал-демократов на венгерском языке, произнеся название их партии с карикатурным венгерским акцентом.

Впоследствии румынский Сенат отклонил данный законопроект, а Йоханнис назвал наложенный на него штраф политически обусловленным и выразил готовность обжаловать это решение в суде.

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Напомним, ранее в Румынии компанию людей оштрафовали почти на 28 тысяч евро за нарушение карантина – в разгар карантина они жарили шашлыки.

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