Президент Сербии был за шаг от смерти: что случилось с Александаром Вучичем

У сербского лидера произошло серьезное ухудшение состояния - ему пришлось обратиться к врачам

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Сербские врачи спасли жизнь главе государства Александру Вучичу, который ранее обещал завершить строительство сербской части российского газопровода "Турецкий поток".

16 ноября президент попал в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за проблем с сердцем, о чем сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

По словам главы Минздрава, Вучич страдает от хронических проблем с сердцем. Однако вечером 16 ноября произошло серьезное ухудшение состояния, из-за чего ему пришлось обратиться к врачам.

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Медики оценили, что жизнь президента в опасности и предприняли необходимые меры,

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В результате организм Вучича хорошо отреагировал на терапию, после чего ему предписали уменьшить регулярную нагрузку в ближайшее время, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, ранее в этом году Сербию охватили антиправительственные протесты, участники которых призвали Вучича подать заявление об отставке, чтобы его страна снова могла стать правовым государством.

На одном этапе протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", а позже блокировали резиденцию Вучича, когда он делал заявление в прямом эфире. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции.

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