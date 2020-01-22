Президентом Греции впервые стала женщина

Екатерина Сакелларопулу. Фото: REUTERS/CB/PAS

В Греции, где ранее было назначено новое правительство, парламент проголосовал за кандидатуру Екатерины Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов.

Согласно конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост главы государства. В первом туре требуется 200 голосов депутатов 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Сакелларопулу была избрана уже в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших. Шесть парламентариев по разным причинам отсутствовали.

До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета – Верховного административного суда, однако после выдвижения ее кандидатуры в президенты приостановила выполнение своих служебных обязанностей. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристской партией "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) экс-премьера Алексиса Ципраса и левого "Движения перемен", Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.

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Выступлений на нынешнем заседании парламента не предусматривалось. Согласно уставу главного законодательного органа, после объявления результата председатель парламента Константинос Тасулас в сопровождении сопредседателей посетит Екатерину Сакелларопулу в ее кабинете в Государственном совете для того, чтобы объявить ей об избрании главой государства.

Кандидатуру 63-летней Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, хотя она и не принадлежит к правоцентристской политической группировке. По словам премьера, "Сакелларопулу – исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей карьерой в Верховном суде, ставший его первым председателем-женщиной, причем по предложению предыдущего премьер-министра (Алексиса Ципраса) и единогласному решению его правительства".

Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками) Греция является парламентской республикой. Глава государства – президент, который выполняет в основном церемониальные функции, но основная власть принадлежит премьер-министру.

Нынешний президент Греции Прокопис Павлопулос был избран на пять лет 18 февраля 2015 года и вступил в должность 13 марта того же года. Срок его полномочий истекает 13 марта этого года.

Ранее сообщалось, что в Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей.

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