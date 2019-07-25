Президенту Чехии грозит отставка: подробности

Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана

Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Сенат Чехии проголосовал за конституционный иск против президента страны Милоша Земана по обвинению в нарушении им Конституции. Об этом сообщает Radio Praha.

"Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана", – говорится в сообщении.

48 голосами против 20 (семеро воздержались) Верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должен рассмотреть нижняя палата парламента.

Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.

Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе предполагаемого влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станек. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан поддержал главу правительства страны Андрея Бабиша, который выступил за отмену санкций против России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Президенту Чехии грозит отставка: подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"