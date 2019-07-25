Президенту Чехии грозит отставка: подробности
Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана
Сенат Чехии проголосовал за конституционный иск против президента страны Милоша Земана по обвинению в нарушении им Конституции. Об этом сообщает Radio Praha.
"Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана", – говорится в сообщении.
48 голосами против 20 (семеро воздержались) Верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должен рассмотреть нижняя палата парламента.
Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.
Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе предполагаемого влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станек. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.
Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан поддержал главу правительства страны Андрея Бабиша, который выступил за отмену санкций против России.
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