При любом варианте с Brexit будут проблемы – Еврокомиссия

Сегодня, 01:31

Цель переговоров о соглашении – сократить негативные последствия Brexit

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия неоднократно подтверждала в связи с переговорами о Brexit, что работает в конструктивном духе, исходя из необходимости достижения соглашения, и работа в этом направлении продолжается, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Но ясно, что выход Соединенного Королевства создает проблемы. С соглашением или без него будут проблемы. Вот почему все, особенно экономические операторы, должны приготовиться к Brexit", – сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что в связи с этим Еврокомиссия опубликовала более 70 справочных материалов для различных секторов экономики, чтобы все предприятия могли подготовиться к последствиям Brexit. Тем самым ЕК отвечает на соответствующее указание Европейского Совета.

"Будем готовиться на всех уровнях и приготовимся ко всем гипотезам, ко всем вероятностям", – пояснил Винтерштейн.

Он добавил, что цель переговоров о соглашении – сократить негативные последствия Brexit. С первого дня переговоров Еврокомиссия добивается упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В рамках такого решения, подчеркнул представитель ЕК, "права граждан Соединенного Королевства в ЕС и права граждан ЕС в Соединенном Королевстве будут лучше защищены".

Поэтому Евросоюз работает для достижения соглашения, хотя и готовится к любому сценарию, отметил Винтерштейн.

Накануне в Шотландии предупредили о последствиях "жесткого" Brexit.

Также ранее сообщалось, что британцы потребовали провести референдум по окончательным условиям Brexit.
ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Brexit
Источник:

Интерфакс

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