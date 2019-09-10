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При стрельбе в Нидерландах погибли три человека

10 сентября, 01:19

Погибли двое детей и мужчина

/ Фото: AFP

В голландском городе Дордрехт в результате стрельбы погибли три человека и еще один получил тяжелые ранения. Об этом 9 сентября сообщила полиция Роттердама в Twitter.

Отмечается, что погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, которую доставили в больницу в критическом состоянии.

О причинах инцидента пока не неизвестно, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.

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По словам очевидцев, на место прибыли два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения.

Ведется расследование.

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Напомним, жертвами нападения в американской Одессе стали семь человек и еще около двух десятков были ранены.

Инцидент произошел в 15:17 (по местному времени), когда служащий Министерства общественной безопасности попытался остановить "золотую" Honda. Остановив автомобиль, водитель выстрелил в офицера. Злоумышленник направился в Одессу, на западе которой застрелил еще несколько человек.

Позже он оставил свой автомобиль и украл почтовый грузовик. Затем подозреваемый поехал в сторону кинотеатра Cinergy, где началась перестрелка с правоохранителями, в ходе которой Сет Етор получил смертельное ранение.

Всего за несколько недель до трагедии в другом техасском городе, Эль-Пасо, огонь открыли в расположенном в магазине Walmart в одном из ТЦ. Подробнее в видеосюжете:

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Нидерланды жертвы стрельба

Источник: Сегодня

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