Причины трагедии в Генуе: власти Италии сделали заявление

Мост обрушился из-за разрыва стальных канатов, а пожарные сообщали о дефектах еще в феврале

Пожарные еще в феврале 2018 года сообщали о дефектах в конструкции автомобильного моста в Генуе, в результате крушения которого, по официальным данным, погибло 43 человека. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, передает ANSA.

"Пожарные инспекторы, которые проводили проверку (моста) в феврале, обнаружили некоторые проблемы", – сказал он.

По его словам, в апреле было даже зафиксировано смещение части моста, которая обвалилась недавно.

Министерство инфраструктуры Италии, которое изучало причины катастрофы, заявило, что, к обрушению моста в Генуе привел разрыв стальных канатов. По данным специалистов, железобетонная конструкция сначала согнулась, а затем упала. Впрочем, окончательные выводы, какие бы продемонстрировали всю причинно-следственную цепочку, эксперты еще не сделали.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.