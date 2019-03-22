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Приговор российского суда по "делу" Павла Гриба: появилась жесткая реакция ЕС

Сегодня, 16:00

Европейский Союз ожидает, что украинец будет немедленно освобожден

Приговор российского суда по "делу" Павла Гриба: появилась жесткая реакция ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f1/35e/5c94f135e7978.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f1/35e/5c94f135e7978.jpg Евросоюз Европейский Союз ожидает, что украинец будет немедленно освобожден

В Европейском Союзе требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

"Павел Гриб, 20-летний украинский гражданин, страдающий от инвалидности и серьезного заболевания, был похищен в Беларуси Российской Федерацией в августе 2017 года. С тех пор его незаконно взяли под стражу в России без обоснованных обвинений, и его состояние здоровья и в дальнейшем вызывает тревогу. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам заключения на основании "содействие терроризму", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз ожидает, что г-н Гриб будет немедленно освобожден и обеспечен в доступе к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается. До тех пор, пока он будет оставаться в заключении, украинские врачи должны быть допущены к нему, как это предусмотрено решением Европейского суда по правам человека", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег приговор, Евросоюз, Павел Гриб

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Источник:

УНИАН

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