Принц Чарльз получал пожертвования из офшоров, которые обслуживали россиян

Такие выводы были сделаны после того, как участники расследования изучили попавшие в их распоряжение данные о 1,3 млн банковских транзакций

Фото: Getty Images

Принц Чарльз получал пожертвования из офшоров, которые обслуживали россиян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e95/4f0/5c7e954f07e65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e95/4f0/5c7e954f07e65.jpg 2019-03-06T02:28:00+02:00 Евросоюз Такие выводы были сделаны после того, как участники расследования изучили попавшие в их распоряжение данные о 1,3 млн банковских транзакций

Благотворительный фонд наследника британского престола принца Чарльза (The Prince's Foundation) мог получать пожертвования через офшорные компании, которые предположительно использовались для незаконного вывода денег из России. Об этом сообщила во вторник газета Guardian.

Британское издание является партнером Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в понедельник опубликовавшего результаты совместного с литовским итернет-порталом 15min.lt расследования, в котором утверждается, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" и литовский Ukio Bankas ("Хозяйственный банк") отмыли миллиарды долларов через десятки офшоров.

Такие выводы были сделаны после того, как участники расследования изучили попавшие в их распоряжение данные о 1,3 млн банковских транзакций, осуществленных компаниями, у которых были счета в Ukio Bankas. Среди получателей средств, проходивших через цепочку офшоров, был и благотворительный фонд принца Чарльза, куда в 2009–2011 годах было переведено 150 тыс. фунтов стерлингов (200 тыс. долларов).

Как пишет Guardian, через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Quantus Division ("Куантус дивижн") деньги в фонд принца Чарльза переводил российский предприниматель Рубен Варданян, который до 2012 года возглавлял "Тройку Диалог" и был контролирующим акционером банка. Фонд принца столкнулся с острой нехваткой средств после того, как в 2007 году потратил 45 млн фунтов стерлингов (59 млн долларов), чтобы не допустить передачи в частные руки исторического поместья Дамфрис-хаус, которое было реконструировано и сейчас открыто для посетителей. Сообщается, что Варданян также помог собрать для фонда 1,5 млн фунтов (2 млн) пожертвований от российского бизнеса, после чего в 2014 году вместе с партнерами был приглашен принцем на званый обед.

Издание приводит слова самого Варданяна, подтвердившего, что направлял деньги на "сохранение архитектурного наследия Англии". Он также отметил, что сеть офшоров была независимым подразделением "Тройки Диалог", которая помогала состоятельным клиентам управлять их финансами. При этом сам Варданян данным направлением никогда не занимался, хотя и не отрицает, что лично получал средства со счетов офшорных фирм.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет раскрыть имена олигархов РФ, которые прячут деньги в офшорах.

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