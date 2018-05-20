Принц Гарри и его жена покинули Виндзорский замок

Подробности медового месяца принца Гарри и Меган пока не подтверждены

Герцог и герцогиня Сассекские, свадьба которых состоялась накануне, покинули Виндзорский замок в знак завершения королевских празднований.

Об этом сообщает BBC News Україна.

Пара осталась в замке в субботу после вечеринки с 200 друзьями и семьей, которую устроил принц Чарльз.

Подробности медового месяца принца Гарри и Меган пока не подтверждены.

Однако их первым событием в качестве официальных супругов станет празднование 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце во вторник.

Ранее Королевская семья поблагодарила на своей странице в Twitter всех, кто приехал в Виндзор на свадьбу.

"Спасибо всем, кто приехал в Виндзор и тем, кто наблюдал со всей Великобритании, Содружества и всего мира сегодня. Еще раз поздравляем молодоженов герцога и герцогиню Сассекских", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 19 мая состоялось одно из самых долгожданных событий года – свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла в субботу в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал пару духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Гарри надел на руку Меган кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II. Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave & Company.

Среди именитых гостей на свадьбе были певец Элтон Джон, актеры Том Харди, Джордж Клуни с супругой Амаль, американская теннисистка Серена Уильямс, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, болливудская актриса, обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра и бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.