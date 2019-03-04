Принцы, супергерои и страусы: как в Нидерландах проходит ежегодный карнавал
Участники гуляний обязаны выполнять лишь два условия – пить и танцевать
Тысячи людей со всего мира съехались в голландский город Маастрихт, где начался один из самых ярких и необычных карнавалов Европы. Во время гуляний разрешается делать все, что только заблагорассудится. Обязательных условий два: танцевать и пить 3 дня подряд.
Супергерои и клоуны, полицейские и монахини – от многообразия этих нарядов пестрит в глазах. Для этого карнавала неважен возраст, пол и предпочтения. Главное – яркий костюм и выпивка.
Но пить можно после того, как мэр города выстрелит из пушки. Ровно в обед он лично заряжает порох к оружию и дает старт карнавала.
Народные гуляния начинаются на центральной площади Маастрихта, где уже собралось около 10 тыс. человек. Главное условие участия в карнавале – иметь костюм и подготовиться самому.
Местный пенсионер Маям четыре недели шил одежду принца. Как говорит, все делал сам, потратив на наши деньги около 5 тыс. гривен. Еще около тысячи – выложил за "коня".
"Я не танцую сегодня – только выпиваю. Посмотрите, какой у меня белый жеребец. На нем жду свою принцессу. Сейчас она дома – готовит есть. Через два часа она придет, и мы будем праздновать", – говорит он.
Есть на карнавале и пара "страусов" – местные менеджеры Чарли и Вики. Они говорят, что специально взяли отпуск к празднику, но руководство относится к ним с пониманием.
"Мы так делаем уже 9 лет подряд. На работу пойду только в среду, а сейчас три дня релакса", – утверждает один из них.
На время карнавала в городе закрываются все магазины. Работают только бары, но за бокал пива придется выложить в среднем 150-200 гривен.
Карнавальные гуляния проходят в городе круглосуточно и продлятся до утра среды.
Напомним, несколько дней назад в бразильском Рио-де-Жанейро также начался известным на весь мир карнавал.
Мы также писали о начале Венецианского карнавала, во время которого "город на воде" превратился в огромную театральную площадку.
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