"Принудительное облучение": в Швейцарии протестуют против внедрения 5G

В Берне в Швейцарии прошла акция протеста против внедрения стандарта мобильной связи 5G. По словам активистов, они могут подвергнуться "принудительному облучению". Об этом сообщает DW.

В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые из них называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека".

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"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, – это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", – написала одна из организаторов митинга Тамлин Шибер Ульман.

Сообщается, что противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающей среды. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны. Активисты хотят собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на запрет новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

Напомним, в апреле 2019 года Южная Корея стала первым государством в мире, где 5G заработал по всей стране . В этом году мобильная связь пятого поколения также появилась в двух городах США – в Чикаго и Миннеаполисе.

А в Украине чиновники планируют запустить новую сеть уже в 2020 году. В последние дни своих полномочий пятый президент Петр Порошенко подписал указ о запуске этой технологии.

Также "Сегодня" писали о том, что связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой. Мобильная связь 5-го поколения может отбросить человечество на 40 лет назад.

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