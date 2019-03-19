Принятый в 16 веке закон мешает Британии покинуть Евросоюз
Это давняя инициатива применялась уже неоднократно – не менее 12 раз, в том числе в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах
Точка зрения спикера Палаты общин британского парламента Джон Беркоу насчет того, что премьер-министр Тереза Мэй не может в течение одной сессии повторно выставить на голосование идентичный проект соглашения Лондона с Брюсселем насчет Brexit, юридически обоснована.
Как пишет The Guardian, в качестве подтверждения Беркоу приводит мнение жившего в XIX веке английского государствоведа Эрскина Мэй, согласно которому желание действующего главы правительства противоречит принятой в 1604 году "мощной и давней конвенции".
Что любопытно, данный закон уже неоднократно использовался в английской политике.
"Эрскин Мэй действительно приводит не менее 12 подобных постановлений вплоть до 1920 года", – утверждает Беркоу, отмечая, что в частности этот закон применялся в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах.
Одной из причин актуальности данного закона председатель Палаты общин называет необходимость уважать время членов палаты и их решение.
Единственным выходом из ситуации может быть разработка законопроекта, который отличается и от предложения, которое парламент отклонил 15 января, и от инициативы, по которой голосовали 12 марта, утверждает Беркоу.
Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Кроме того, на прошлой неделе Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно. В связи с этим британские депутаты решили отсрочить дату выхода королевства из Евросоюза.
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