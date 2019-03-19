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Принятый в 16 веке закон мешает Британии покинуть Евросоюз

Сегодня, 12:00

Это давняя инициатива применялась уже неоднократно – не менее 12 раз, в том числе в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах

Фото: AFP
Принятый в 16 веке закон мешает Британии покинуть Евросоюз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg Евросоюз Это давняя инициатива применялась уже неоднократно - не менее 12 раз, в том числе в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах

Точка зрения спикера Палаты общин британского парламента Джон Беркоу насчет того, что премьер-министр Тереза Мэй не может в течение одной сессии повторно выставить на голосование идентичный проект соглашения Лондона с Брюсселем насчет Brexit, юридически обоснована.

Как пишет The Guardian, в качестве подтверждения Беркоу приводит мнение жившего в XIX веке английского государствоведа Эрскина Мэй, согласно которому желание действующего главы правительства противоречит принятой в 1604 году "мощной и давней конвенции".

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Что любопытно, данный закон уже неоднократно использовался в английской политике.

"Эрскин Мэй действительно приводит не менее 12 подобных постановлений вплоть до 1920 года", – утверждает Беркоу, отмечая, что в частности этот закон применялся в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах.

Одной из причин актуальности данного закона председатель Палаты общин называет необходимость уважать время членов палаты и их решение.

Единственным выходом из ситуации может быть разработка законопроекта, который отличается и от предложения, которое парламент отклонил 15 января, и от инициативы, по которой голосовали 12 марта, утверждает Беркоу.

Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Кроме того, на прошлой неделе Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно. В связи с этим британские депутаты решили отсрочить дату выхода королевства из Евросоюза.

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Тег Великобритания, парламент, голосование, брексит, Brexit

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