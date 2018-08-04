Припекает: сколько стоит пережить жару у нас и в ЕС

Сегодня, 06:00

Кондиционер в Берлине влетит в копеечку, зато сэкономим на душе в Испании

Фото: AFP
Фото: AFP

Согласно прогнозам синоптиков, в Украине еще минимум неделю столбики термометров будут упорно стремиться к +30 °С. Но спасаться от палящего солнца нам придется не в одиночку — европейские города тоже страдают от жары, которая приближается к 40-градусной отметке. Местные власти пытаются обезопасить своих граждан от негативных последствий аномальной жары.

К примеру, во Франции в мэриях парижских округов уже открыли залы с кондиционерами, а в Бельгии сократили рабочий день и призвали экономить воду — отключили фонтаны и приостановили полив газонов. Мы узнали, во сколько обойдется спастись от жары собственными силами и сравнили цены на набор первой "охладительной помощи" в шести европейских городах, включая Киев. В комплект мы добавили воду, легкий перекус и летнюю одежду (см. инфографику).

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.
ЖКХ, Украина, погода, ЕС, жара, кондиционер, местные власти
Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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