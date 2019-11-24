Приют для ежат и белок завалили флаконами из-под туши для ресниц со всего мира: видео

Основатель приюта кинул клич в соцсетях, а теперь не может остановить благотворительность подписчиков

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Приют для животных или косметический салон? В Великобритании в один из центров спасения животных прислали... четверть миллиона флаконов из-под туши для ресниц. Зачем ежам и белкам понадобился именно этот предмет для косметики решили выяснить новости "Сегодня".

На этой небольшой ферме находят убежище те животные, у которых не остается шанса самостоятельно выжить зимой. Их находят и привозят местные волонтеры.

"Часто в это время года к нам попадают ежата: их матери впадают в зимнюю спячку, а малыши еще не могут этого сделать", – объясняет Фло Блекбург, менеджер приюта.

Сюда же забирают детенышей летучих мышей, белок или птиц, которые потеряли часть перьев. Таких жильцов прежде всего надо почистить. Ведь часто на них полно клещей, блох или других паразитов. Бытовые щетки для них слишком большие. А вот от туши – подходят идеально.

На всех щеточек не хватало. Поэтому владелец приюта обратился к людям через Facebook за помощью. Результат превзошел самые смелые ожидания.

"По последним подсчетам было около двухсот пятидесяти тысяч подержанных щеточек. И каждый день с почты поступало по меньшей мере десять пакетов", – рассказывает Кейт Марли, основатель приюта.

И теперь, уже силами журналистов, владелец фермы умоляет остановиться. Запасов хватит на много лет.

И все же, на содержание приюта нужны и средства. Поэтому теперь Кейт шутит: в следующий раз попросит неравнодушных присылать золотые кольца или даже бриллианты...

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как лысый ежик в зоопарке напугал защитников природы. Сотрудник заведения Джерм Камлангкуа добавил, что еж, которого сняли на видео, уже пожилой, ему 7 лет.

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