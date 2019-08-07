Украинец организовал в Польше банду, которая перебивала номера и перепродавала угнанные машины премиум-класса

/ Фото: Pixabay

Продавали краденные авто: украинцам в Польше грозит по 10 лет тюрьмы https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5c8/708/159/5c87081594f98.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c8/708/159/5c87081594f98.jpg 2019-08-07T12:25:03+03:00 Евросоюз Украинец организовал в Польше банду, которая перебивала номера и перепродавала угнанные машины премиум-класса

Спустя месяц после того, как в Польше арестовали украинцев за организацию нелегальной табачной фабрики, троих других обвинили в торговле краденными автомобилями.

Согласно информации польской прокуратуры, всего по данному делу проходят 32 человека. С 2012 по 2014 год они завладели 17 новыми автомобилями класса люкс с малым пробегом, которые были украдены на территории Германии и Швеции.

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В Польше на машинах перебили идентификационные знаки на VIN-коды зарегистрированных в России и Украине автомобилей таких же марок. Потом автомобили вывозили за восточную границу и продавали.

Один из украинцев считается руководителем преступной группировки, в которую также входили два сотрудника Бескидского отдела пограничной службы Украины в Перемышле.

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Помимо того, подозреваемых также обвиняют в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции.

Большинство обвиняемых сознались в содеянном. Согласно польскому законодательству, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, накануне из Польши в Украину пытались ввезти краденный автомобиль Range Rover Sport примерной стоимостью в 93 тыс. евро. Он стал самым дорогим похищенным транспортным средством из всех задержанных Бескидским отделом пограничной службы Польши за предыдущие два года.

Мы также писали, что в июле в Польше арестовали 12 украинцев и еще двух поляков в рамках расследования дела о нелегальной фабрике по производству сигарет.

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