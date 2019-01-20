Прогулка по старому Инсбруку: почему стоит посетить столицу Тироля
Историческую часть города можно пройти за 3 часа
Столица австрийской земли Тироль — город Инсбрук — зачастую оказывается в стороне от накатанных экскурсионных маршрутов. Можно сказать, даже находится в тени от ставших классикой Вены и Зальцбурга. А ведь город интересен как любителям истории, так и сторонникам а
ктивного отдыха и культуры.
Однако мы расскажем только об исторических кварталах Инсбрука. Они собраны
в многоугольнике, очерченном набережной реки Инн, железной дорогой, оживленной улицей Максимилианштрассе и краем центрального парка. Заблудится и забрести в сторону у путешественника не получится. На первое знакомство с историческими достопримечательностями города уйдет часа три.
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Символ города — крыша под золотой черепицей
Визитной карточкой Инсбрука стали не дворец, храм или башня. Эта роль досталась скромной по размерам (но богатой по отделке) пристройке к многоэтажному зданию. Пристройку венчает кровля из 2675 позолоченных медных пластин. Это и есть знаменитая Золотая крыша. Появилась она так: в начале XVI века император Священной Римской империи Максимилиан велел пристроить эркер к своей резиденции. Внаши дни в этом здании расположены два музея, совершенно разноплановые по тематике — музей императора Максимилиана и экспозиция, посвященная Олимпийским играм (они дважды проходили в Инсбруке).
Визитка. Козырек из драгметалла. Фото: Lisa Hessenberger
Триумфальная арка в память о супруге
В столице Тироля Триумфальная арка не имеет отношения к военным победам.
В 1765 году отпрыск императрицы Марии-Терезии соединился брачными узами с испанской принцессой. Увы, именно в дни торжества уходит из жизни отец жениха и муж Марии-Терезии. Императрица велела установить памятную арку на месте въездных ворот в Инсбрук. Сторона, выходящая на север, выражает радость от свадьбы, а та, южная — скорбь по близкому человеку. Сквозь проем арки открывается интересный ракурс на лыжный трамплин. Вышло очень по-австрийски — здесь часто уживаются напыщенность империи Габсбургов и современный спорт.
Здесь край старой части города. Фото: А. Мазур
Улица Марии-Терезии и колонна святой Анны
Центральная магистраль старого Инсбрука начинается с Триумфальной арки и завершается городской ратушей. На Мариа-Терезиен-Штрассе находится еще один важный для Тироля монумент — колонна св. Анны. В 1703 году сюда вторглись баварцы. Местные жители подняли восстание и победили в День святой Анны — 26 июля.
Колонна св. Анны на фоне Альп. Фото: А. Мазур
Дворец Хофбург и черная церковь
От Золотой крыши улочки, параллельные реке, выведут к массивному дворцу Хофбург, собору Св. Якова и Дворцовой церкви. Этот храм строился для гробницы Максимилиана I. Но в наши дни тело покоится в другом месте. В церкви же можно увидеть склоненную скульптуру императора в окружении 28 статуй, отлитых из бронзы. Из-за этих фигур храм называют "Церковью черных людей".
Полезные советы
Зачастую путешественники попадают в Инсбрук попутно, направляясь или возвращаясь с горнолыжных курортов через аэропорт города. И в распоряжении есть несколько часов — максимум полдня. Этого вполне достаточно, чтобы успеть познакомиться хотя бы со старым Инсбруком. Можно скачать на смартфон мобильное приложение Inns'bruck и отправиться бродить по центру самостоятельно. Если есть желание увидеть мельком, но побольше, есть другой вариант. Каждые 40 мин. автобус Sightseer (работает по принципу Hop on-Hop off) отправляется с улицы Марии-Терезии. Предоставляется аудиогид на 8 языках. Цена полного билета 16 евро (детский — 10 евро). Продаются они у водителя. Помните — на городской транспорт билеты Sightseer недействительны. Подробности на сайте sightseer.at.
Удобный инструмент для более детального знакомства с городом. В случае Инсбрука покупка городской карты выглядит разумно. Карточки есть на 24 ч (43 евро), 48 ч (50 евро) и 72 ч (59 евро). Набор преимуществ в Innsbruck Card классичечкий: вход в музеи, проезд на городском транспорте (в Инсбруке сюда входит еще и канатная дорога), скидки в кафе. Для сравнения — в случае самостоятельного обзора города проезд и вход, например, в музей "Хрустальные миры Сваровски" обойдется половину стоимости карты на 48 ч. А подъем на канатной дороге "Нордкеттебан" съест вторую часть стоимости карты. Приобрести Innsbruck Card можно онлайн или на месте — во всех туристических офисах Инсбрука, в кассах канатных дорог и основных музеях.
Удобная вещь. Innsbruck Card хорошо себя оправдывает
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