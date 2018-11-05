"Проиграли страх и раскол": Макрон горд, что Новая Каледония решила не отделяться от Франции

Сегодня, 02:45

Макрон подчеркнул, что понимает разочарование сторонников независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех

 

фото AFP
фото AFP

Французский президент Эммануэль Макрон поблагодарил граждан французской заморской территории Новой Каледонии за то, что они "выбрали Францию" на референдуме.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцив выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего", – сказал Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что понимает разочарование сторонников независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

"Единственный, кто сегодня проиграл, это соблазн презрения, разделения, насилия и страха. Единственным победителем сегодня является процесс мира и дух диалога", – добавил французский президент.

Как сообщалось, островное государство Новая Каледония проголосовало на референдуме о независимости за то, чтоб остаться в составе Франции. Официальные результаты еще не оглашены, однако уже говорят о 56-59% населения Новой Каледонии, которые против отделения от Франции.

Напомним, в Шотландии всерьез заговорили о выходе из Великобритании. Как заявляла первый министр этой страны Никола Стерджен, решить проблемы Шотландии, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза, может независимость. Лондон может противостоять независимости Шотландии, но не может отрицать право региона на выбор, отметила она.
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