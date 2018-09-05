Прокуратура Британии назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей (дополнено)

В отравлении бывшего российского агента замешаны два россиянина, считают в Британии

В отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что прокуратура объявила россиянам о подозрении в совершении преступления, а именно в покушении на Скрипалей, а не в убийстве, так как те выжили.

В то же время британские правоохранители не намерены обращаться с просьбой об экстрадиции, а получили европейский ордер на арест подозреваемых.

"Россия не выдает собственных граждан", – отметил представитель британской прокуратуры Сью Хэмминг.

Как удалось узнать следствию, на территорию Британии Боширов и Петров попали 2 марта по российским паспортам, но на чужое имя. А вот главным доказательством против них являются найденные в их отеле следы газа "Новичок", которым были отравлены Скрипали. Бежали они из Британии спустя два дня.

В то же время британские власти возлагают вину в данном преступлении на Россию, так как уверены, что подозреваемые имеют отношение к спецслужбам РФ.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Однако уже в мае Скрипаля выписали из больницы. 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

В начале августа Госдеп США ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей.