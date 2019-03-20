Прокуратура Франции предъявила обвинения другу-олигарху Путина

Члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Сулейман Керимов. Фото: Wikipedia

Прокуратура Франции предъявила обвинения другу-олигарху Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/215/3d4/5c92153d48173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/215/3d4/5c92153d48173.jpg 2019-03-20T12:26:16+02:00 Евросоюз Члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ, российскому олигарху Сулейману Керимову, которого несколько лет назад уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов и незаконном ввозе в страну 500-750 млн евро.

"Заседание состоялось вчера вечером, ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он был помещен под судебный контроль и перевел в качестве залога 20 млн евро", – заявил 20 марта прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

На данный момент российский сенатор остается во Франции, а дата следующего судебного заседания по этому делу пока не известна.

Как сообщает газета Nice-Matin, новое расследование начали по запросу министерства экономики и финансов Франции в связи с покупкой Керимовым вилл и особняков на французском мысе Антиб.

Следователи утверждают, что заявленная стоимость недвижимости значительно занижалась для уклонения от уплаты налогов. В частности, одна из таких вилл, Hier, обошлась Керимов в 127 млн евро, но в документах для налоговой инспекции ее цена указана в 35 млн евро.

Сам сенатор, как и номинальный владелец недвижимости – швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер – свою вину отрицают.

Напомним, что в начале прошлого года французские судебные власти разрешили Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию.

Кроме того, мы писали, что минувшим летом с российского олигарха сняли все обвинения и вернули паспорт, после чего он вернулся в Россию.

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