Прокуратура Франции предъявила обвинения другу-олигарху Путина
Члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ, российскому олигарху Сулейману Керимову, которого несколько лет назад уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов и незаконном ввозе в страну 500-750 млн евро.
"Заседание состоялось вчера вечером, ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он был помещен под судебный контроль и перевел в качестве залога 20 млн евро", – заявил 20 марта прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
На данный момент российский сенатор остается во Франции, а дата следующего судебного заседания по этому делу пока не известна.
Как сообщает газета Nice-Matin, новое расследование начали по запросу министерства экономики и финансов Франции в связи с покупкой Керимовым вилл и особняков на французском мысе Антиб.
Следователи утверждают, что заявленная стоимость недвижимости значительно занижалась для уклонения от уплаты налогов. В частности, одна из таких вилл, Hier, обошлась Керимов в 127 млн евро, но в документах для налоговой инспекции ее цена указана в 35 млн евро.
Сам сенатор, как и номинальный владелец недвижимости – швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер – свою вину отрицают.
Напомним, что в начале прошлого года французские судебные власти разрешили Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию.
Кроме того, мы писали, что минувшим летом с российского олигарха сняли все обвинения и вернули паспорт, после чего он вернулся в Россию.
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