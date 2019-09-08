Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха

Москалькова напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто

Владимир Цемах / Фото: AFP

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, ексначальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Об этом говорится в письме, которое голландская генпрокуратура направила родственникам жертв катастрофы MH17, сообщает общественный вещатель NOS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли выдача Цемаха, пишет российское издание The Insider.

"Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а [российский омбудсмен] Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен, тогда обращайтесь к нам", – сказала Захарова.

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Москалькова в свою очередь напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто.

"В соответствии с действующим законодательством, он может давать показания по видеосвязи либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в генпрокуратуру", – заявила омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Владимир Цемах, которого считают фигурантом дела об уничтожении МН17, был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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