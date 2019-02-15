Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции

74-летний Вентура подозревается в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии

Фото: AFP

Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a8/5d5/5c66a85d5f21b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a8/5d5/5c66a85d5f21b.jpg 2019-02-15T13:54:00+02:00 Евросоюз 74-летний Вентура подозревается в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии

Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры, который подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила электронная версия газеты Monde со ссылкой на источники в судебных органах.

По их сведениям, 74-летний Вентура, который с 2009 года является апостольским нунцием во Франции, подозревается в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии во время торжественного приема, организованного столичными властями 17 января.

Отмечается, что 23 января Городской совет Парижа направил государственному прокурору соответствующее заявление, на основании которого прокурор Парижа Реми Эйтз открыл расследование.

Луиджи Вентура занимал пост апостольского нунция в Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде.

Ранее сообщалось, что в Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам заключения за хранение и распространение детской порнографии.

Мужчину уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. На мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Ранее мы уже писали о том, что 76-летний кардинал Джордж Пелл, который занимается финансовыми вопросами Святого престола, предстанет перед судом. Третьего по влиятельности человека в Ватикане обвиняют в растлении малолетних.

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