Проливные дожди в Венеции: затоплено более 80 % города

Видео: Reuters

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города. Городская администрация готова объявить чрезвычайное положение.

Площадь Святого Марка полностью затоплена, уровень воды превысил там 1 метр. Подтопило и одноименный собор.

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Агенство АНСА напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды — 190 см, при том что критической отметкой считает 130 см.

"На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", — сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Жителям рекомендовано не выходить на улицу.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Италию заливают смертоносные ливни. Там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек. Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

А еще раньше новости "Сегодня" сообщали о том, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда-дель-Рей.

По меньшей мере шесть человек умерло в Испании из-за сильных дождей.

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