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Пропагандистов из RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы

9 июля, 12:47

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы состоится в британской столице 10–11 июля

RT
RT. Фото: AFP

МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik в аккредитации на открывающуюся в Лондоне 10 июля Глобальную конференцию по свободе прессы из-за той роли, которые эти СМИ играют в распространении дезинформации. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Guardian.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации, - сказала представительница ведомства, слова которой приводит издание. - При том, что удовлетворить все запросы об аккредитации невозможно, конференцию посетят журналисты со всего мира, в том числе и из России".

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы состоится в британской столице 10–11 июля. Ее проведут главы британского и канадского МИД Джереми Хант и Христя Фриланд. На форуме будут затронуты, в частности, такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, противодействие ложным новостям. По словам Ханта, на конференции он намерен договориться со своими коллегами из других стран "о способе защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее".

В преддверии конференции британский МИД сообщил о том, что правительство Соединенного Королевства в течение ближайших трех лет выделит 18 млн фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан.

Ранее мы писали о том, что пропагандистский канал RT во Франции получил предупреждение за вранье.

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Тег Великобритания, пропаганда, российские СМИ

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Источник:

ТАСС

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