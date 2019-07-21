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Пропавшего мальчика, которого искала вся Польша, нашли мертвым

21 июля, 03:12

В целом было тщательно проверено более 4 тыс. гектаров территории

Фото: polradio.pl

Поиски 5-летнего Давида, которые продолжались с 10 июля и стали самыми масштабными в истории Польши, завершились в субботу – мальчика нашли мертвым.

Об этом сообщила полиция Варшавы в Twitter, передает "Укринформ".

"Полицейские, принимавшие участие в поисках маленького Давида, нашли тело ребенка на дороге между городами Варшава и Гродзиск Мазовецкий. Выражаем семье Давида искренние соболезнования", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что впервые в истории к поисковой операции было привлечено так много правоохранителей (в том числе кинологи с собаками), спасателей, военнослужащих и простых людей. Им помогало значительное количество техники, в частности, беспилотники и вертолеты. По информации польских СМИ, в поисках принимали участие даже ясновидящие.

В целом было тщательно проверено более 4 тыс. гектаров территории.

Как сообщалось, 5-летний Давид незадолго до исчезновения находился с отцом. Вечером 10 июля тот совершил самоубийство, бросившись под поезд. Перед смертью мужчина отправил смс-сообщение жене, написав, что она больше не увидит сына. После этого мужчина уже не выходил на связь. Место пребывания мальчика с тех пор оставалось неизвестным.

Напомним, недавно в Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николаю Тарасову. Соответствующее решение приняла судья Юлия Федулеева. Тарасова арестовали на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос о причинах убийства, ответил: "Не знаю". Мужчина согласился с мерой пресечения.

Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июня. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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Тег Польша, ребенок, розыск, мальчик, пропажа

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